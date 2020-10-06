竹內結子喪禮已在今日秘密舉行完成。(本報系資料照)

日本女星竹內結子，當年憑著電影《現在，很想見你》奠定她在演藝圈地位，不少台灣觀眾也因為此片對她相當熟悉。未料她上月27日卻驚傳在家中自殺身亡，被老公中林大樹在衣櫃發現遺體，享年40歲，喪禮已於9月30號秘密舉行，但身旁親友仍難以接受她過世消息。

繼木村拓哉傳出在片場得知竹內結子噩耗，當場瞪大了雙眼，震驚到整個人完全無法動彈，竹內結子生前好友、34歲女諧星井本絢子更被爆出自竹內結子離世後，茶不思飯不想，甚至在靈堂與好友做最後告別時，徹底崩潰痛哭。

據日媒報導，竹內結子更被指疑似在逝世前的一個禮拜就出現異狀。因為竹內結子開始玩IG的3年以來，只有追隨井本絢子一人，只要是井本絢子的動態，她一定都會點讚，「但事情發生前的一週卻發生了異常，井本絢子在那一週更新了4次動態，竹內結子一條都沒有點讚」。

據悉，井本絢子也因為沒有及時察覺到好友的異狀，為此自責不已。

34歲日本諧星井本絢子，活躍於日本演藝圈中，曾在北川景子主演電視劇《房仲女王》飾演白洲美加一角，讓她在台灣也有不小知名度。

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