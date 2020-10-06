台南市警方會同刑事局、高雄市警方，循線前往高雄市苓雅區逮獲涉及台南市立殯儀館槍擊案的郭姓嫌犯（坐地上者）。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市立殯儀館6日中午傳出槍響，42歲的殯葬業者方仁毅在館內明德廳旁走道榕樹下，被郭姓男子近距離行刑式開1槍打中頭部腦死，經送成大醫院急救，有生命危險。警方懷疑雙方因先前糾紛引發此案，經循線前往高雄市苓雅區將郭男追緝到案，當場起出做案用的槍彈。

據了解，方男的父親是關廟區東勢里長方耀南，也經營殯葬業多年，目前已交棒給2名兒子，中彈受傷的方仁毅是次子。

警方調查，今天上午12點57分左右，方男在市立殯儀館處理往生者的行政相驗事務時，郭男也開車搭載另名王姓友人前往。雙方不期而遇後，因先前有過糾紛，言談中一言不合，郭嫌竟然當著現場多人的面前，突然掏出隨身的手槍，近距離朝方男頭部行刑式開了1槍，致對方重傷倒地，地上也留下大量血跡。

案發後，在場的方男家屬立即打電話通報119消防局，將傷者送往成大醫院急救；郭男也隨即駕車搭載王男逃逸。

管轄的台南市警六分局組成專案小組，並會同刑事局南打中心、高雄市警方等單位，於下午4點30分循線前往高雄市苓雅區某國小附近埋伏，順利將郭男拘提到案，並在他的車上起出涉案手槍及子彈17發。

據現場目擊者告訴警方，開槍的郭嫌是殯葬禮廳布置廠商，先前方男所屬的禮儀社，在處理郭嫌祖母的喪事時，雙方曾經發生不愉快，導致2人有嫌隙；至於是否為開槍原因？正由警方深入調查釐清中。同時，警方也將傳喚王男到案說明。

台南市長黃偉哲得知警方立即偵破槍擊案，也於傍晚前往市警六分局頒發獎金慰問。

(中時 )