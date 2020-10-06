第十屆台灣傑出金融業務菁業獎今（6）日公布入圍名單，第一個獎項「最佳企業金融獎」由匯豐、星展兩家外商銀行上榜，分別為「企業的最佳夥伴-匯豐台灣以全球資源及客製化方案」，「打造創新永續金融之標竿聚焦數位協助企業轉型，支持綠色融資響應永續」，前者為強調平台式服務模式，後者則重點在綠色金融，都展現國際級銀行的創新強項。

台灣傑出金融業務菁業獎主辦單位為台灣金融研訓院，兩年才選拔一次，台灣金融研訓院長黃崇哲指出，這一屆自四月參選起跑後，機構獎項共吸引41家金融機構共同角逐，參選案件達120件，是十年來的最高紀錄，在歷經近一個月的初審評分及統計作業後，共計有28家金融機構所提73件優秀作品進入複審。今天入圍的42件作品，接下來將進入決審賽，將是真正重頭戲，是金融業者今年最重視一場大賽。

星展銀行表示，在企業金融業務端積極參與綠色貸款，不僅銀行自己實踐責任金融的承諾，透過銀行提供讓利等誘因，吸引企業客戶願意投注更多資源予永續相關議題，真正將永續價值融入銀行本業。

為落實銀行的永續發展策略，星展銀行內部的永續永續委員會就由企業及機構銀行處長羅綸有兼任。羅綸有指出，綠色融資在台灣是創新作法，2019年星展（台灣）與友達光電簽署3年期新臺幣20億元「永續指數連結貸款」，首創以申貸企業之永續績效表現作為貸款評估基準，不僅是台灣首件「永續指數連結貸款」案，友達光電同時也是亞太區第一家以永續指數企業評比績效獲得「永續指數連結貸款」的科技企業。

同時，星展（台灣）亦陸續投入5件與離岸風力發電、太陽能發電與地下污水處理相關的融資案件，並預計於今年繼續爭取逾10件和風力發電、太陽光電有關的融資機會，以實際行動支持再生能源發展。

(工商 )