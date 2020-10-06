苗栗縣政府配合中央安心旅遊，串連多個鄉鎮山海美景，推出4大主題秋遊苗栗幸福遊程，行銷在地美食景點與慢城、客庄魅力。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府配合中央安心旅遊補助，再加碼推出秋遊苗栗4大主題旅遊套裝行程，提升旅客住房意願，並因應「好禮大放送」抽獎，邀請民眾到苗栗深度旅遊、拿大獎。

交通部觀光局安心旅遊住房折抵1000元補助將延長至10月底，縣府搶攻國旅市場，文觀局表示，中秋連假住房率為全國第二，僅次於馬祖，希望藉由推出10月秋遊苗栗最佳的旅遊提案，增加旅客留宿意願。6日苗栗縣長徐耀昌等人，啟動秋遊苗栗安心玩系列旅程。

徐耀昌表示，苗栗擁有台灣最美的景觀公路台61線日落美景、全台百大步道票選前5名火炎山南鞍古道、馬那邦山、加里山、仙山、鳴鳳古道，還有Rail Bike鐵道自行車及完善的鐵馬路網，讓遊客旅行苗栗「好山好水好好玩」。

文觀局副局長王浩中說明，秋遊苗栗提案幸福輕旅行、「綠光海風騎遇記」、「無痕山林步道健行」及「攝影比賽」4主題，將於17、31日分別於三義及西湖辦理DIY體驗、秘境走訪等遊程，25日則為迎迎接2021自行車旅遊年，安排自行車旅遊，享受海濱風光。

另在今年脊梁山脈旅遊年，縣府鼓勵親近山林，將於28日在馬那邦山、30、31日在鳴鳳古道及出關步道辦登山活動，搭配淨山概念一起領略苗栗山林步道之美。此外，推出「苗栗之美攝入人心」全國攝影比賽，祭出總獎金25萬元，邀請攝影好手記錄下苗栗自然景觀、文青創意、美食小吃的動人影像。

文觀局提醒，縣府加碼的「Fun遊苗栗，好禮大放送」，還有百萬汽車、手機、住宿券等多項好獎尚未抽出，只要入住苗栗縣內飯店旅館民宿，且發票或收據金額達1000元，即可於活動網站登錄抽獎。

(中時 )