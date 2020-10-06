美國大選即將於下月登場，國內的種族衝突與對立仍然越演越烈。路易斯安那州拉法葉市（Lafayette）近日爆發反警察暴力示威，黑人民兵組織發動數百名成員，手持步槍，身穿防彈衣等裝備，全副武裝走上街頭，抗議警方8月執法過當，擊斃1名黑人男性。

《今日俄羅斯》報導，數百名身材壯碩、全副武裝的「不亂搞聯盟」（Not Fucking Around Coalition）成員，希望為在拉法葉槍到警察槍殺的31歲非裔男子佩勒林（Trayford Pellerin）討回公道。8月21日晚間，警員跟隨佩勒林步出1間便利商店，發現他手持刀械，於是向他使用電擊槍，但無法制伏他，於是警員在他嘗試進入另1間商店時，連開11槍將他擊斃。事發後，許多民眾站出來為佩勒林發聲，先前警方還動用了催淚瓦斯，以驅散抗議人群。

「不亂搞聯盟」領袖、自稱「傑伊大師」（Grandmaster Jay）在示威活動中發表演說，他批評，川普總統口口聲聲說要「讓美國再度偉大」，但這句話不適用於黑人，「我不記得在這個國家裡，黑人曾經偉大」，他還帶領示威群眾高呼「黑色力量！」。

最終示威遊行和平結束，只有1名參與示威的民眾不慎發射了手中槍械，遭到警方逮捕。「不亂搞聯盟」否認該男為組織成員，該組織近月來也發動了多場類似示威，據報還因此遭到路州共和黨議員希金斯（Clay Higgins）在臉書發文警告，稱武裝示威者只有「單程票」。

自5月25日，46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼亞波利斯市遭到白人警察以膝蓋壓頸致死以來，美國各地不斷爆發反種族歧視示威，此後多場示威都以暴亂結束，因此引發進一步的社會對立。

(中時 )