台北市近年大推節能減碳，鼓勵市民以自行車代替摩托車，還開放部分人行道讓自行車也可以騎乘，但在校園周邊人行道常出現不少恣意飆速的自行車，影響學童及長輩的安危，對此，台北市議員陳重文建議市府在校園旁的人行道上，設置禮讓行人的標示牌，並在地面繪製禁行自行車的標線，以確保師生的人身安全。

陳重文表示，自行車不應該在上下課時間，騎上學童行走的範圍，而且不少自行車行駛的速度又急又快，讓人連反應的時間都沒有就被撞傷，甚至還有惡霸自行車會故意按車鈴驅趕行人，對此，他希望透過在學校周圍確實設置標線標誌，並加強取締交通違規行為，以徹底根絕自行車擦撞行人、佔用人行道等亂象發生。

市議員苗博雅除要求交通局加強騎乘規範的宣導外，也指出，一般成年人根本不會知道國中小的上下學時間是什麼時候，她建議交通局在畫設地面標線時，同時將禁行自行車的上下課時間標示清楚，否則有些騎士在經過校園時，才發現自己違規，也已來不及迴避。

交通局長陳學台回應指出，過去在校園周邊的人行道上，已設置「上下學時段應禮讓行人先行」的標誌，並希望禁止自行車於學生上課的期間，任意在校園周邊騎乘，但當初只有口頭呼籲，沒有出動警方進行取締，對此，他允諾交通局將盡快增設標線，也會在考慮如何進行標線，讓自行車騎士看得更清楚，另外，針對自行車道罰源依據部分，也將由市府研議辦理。

(中時 )