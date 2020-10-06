搶攻尾牙春酒商機，台北福華大飯店出手，推出「尾牙專案」中式桌宴每桌15,800元起，「春酒專案」中式桌宴每桌10,800元起，只要30人即可訂席，為了搶早鳥，也鼓勵超前部署，達指定桌數即贈福華餐飲抵用券，最高可折抵9,000元，舉辦春酒尾牙三次的「老鳥」回娘家，再加碼送台北福華雙人房住宿券乙張。

有別於以往，台北福華今年特別推出特惠的平日專案，11／05前 （尾牙專案） 或 1／31前（春酒專案）付訂，打出「週一至週三中式席宴每桌僅需10,800元」的破盤價，除此之外，還有推出早鳥優惠、酒水暢飲、消費滿額贈餐券等，大方祭出多款超值優惠專案，以貼近企業主的需求。

台北福華擁有各類型餐廳，包括珍珠坊廣東料理、江南春江浙料理、蓬萊邨台菜料理及中西日美饌自助餐等多樣選擇的優勢，早已成為知名企業尾牙搶手場地。由粵廚行政總主廚蔡清南在多功能宴會廳專屬量身設計客製化菜單，以正宗廣式料理，招牌燒臘等經典粵菜，犒賞員工在寬廣的獨立空間中，自在享受歲末歡聚的百匯派對。

江浙料理由江南春名廚劉宜嘉精心呈現各式山珍海味料理，本地取材，呈現最真實的口感，台菜料理則有蓬萊邨主廚王永宗坐鎮，做工繁瑣的手路菜，絕對手作帶出縈繞記憶的道地台菜風味，廚師團隊絕對獻上百分百的心意滿足每位賓客。

各廳主廚嚴選用料及頂級食材，獻上拿手招牌料理，絕佳風味，今年早鳥優惠提前開跑更祭出優惠方案，粵式、台式、江浙桌菜每桌10,800元起，福華訂席中心表示，熱門時段幾乎已銷售一空。針對部門或單位規模的年度歡聚，也提供每人750元起的自助餐選擇，讓辛苦終年的員工盡情享受五星頂級美食。

(中時 )