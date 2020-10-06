藝人黃小柔婚後育有三子女，近期出版第二本新書，分享婚姻生活點滴，她接受《中時新聞網》專訪，談到生命中總會出現許多課程，不論婚姻或生離死別，大家都應正視，面對生命課程，她坦言：「我們只能趁對方還在時多多愛他，別留下任何遺憾。」

好好跟鬼哥說再見！黃小柔：珍惜身邊的每個人

其實每個人都會經歷傷痛，但不能在傷痛裡太久，黃小柔說：「悲傷就止於一個期限，並不會因傷心或難過，所有事情就放著不動，這時候大家更應珍惜當下。」她提到，能夠平淡過日子，就是最大的幸福，痛失好友小鬼的她，在這期間更是悟出一個道理，她認為「現在所做的每件事，都可能是稍縱即逝，即便多有錢，都買不到健康。」

藝人黃小柔（圖/孫芳柔拍攝）

黃小柔透露自己的個性挺反骨，進入婚姻前，其實有很多事都必須先做好準備，她爆料，婚後最後悔的就是「沒避孕」，黃小柔認為成為夫妻的時間太短，況且那時被醫師宣判不孕的她，心想既然不孕就不避孕，殊不知一下就中獎，因為懷孕導致什麼事都不能做， 還跟老公抱怨「是誰說不孕的」，逗得老公笑開懷，她坦言，那時候還在拍戲，也已經影響到工作，黃小柔就跟肚裡的寶寶說「你自己要抓緊點，因為你不是在我預期裡的孩子」先生也常說，孩子要來，時間也是寶寶選的，妳不要擔心，她表示，硬要說婚後最後悔的事就是在受孕這件事，其餘的都挺好的。

黃小柔全家福（圖/擷取黃小柔粉專）

黃小柔認為，維持婚姻最重要的因素其實是「內在」，因為長相絕不是維持最長久的極大要素，接著她語出驚人的說「也不能太醜，最起碼要乾乾淨淨」同時也爆料身邊很多朋友，都是結了婚瞬間醜炸，完全沒在經營自己，漸漸的越吃越胖，越來越頹廢。黃小柔坦言，在婚姻中，最重要的是發展出屬於自己的人格，因為人只要一舒適，就會變平凡，自然而然整個人就變得沒什麼光彩。

（攝影剪輯/陳宏睿）

(中時新聞網)