川普染疫，你覺得對美國選情有什麼影響？(圖/翻攝自 雅虎投票)

美國總統川普感染新冠肺炎後於昨（5）日出院，儘管白宮醫生說他的狀況已經符合出院標準，但川普染疫會對美國總統大選帶來什麼影響，仍是各界熱議的話題。有媒體對此進行線上投票調查，有51.1%的網友認為局面會對拜登有利，有44.9%網友認為川普「確診出巡」很不恰當，對於看好誰勝出的部分則呈現五五波。

對於川普染疫會給美國大選帶來何種影響，網路媒體《YAHOO》近日以「川普染疫，你覺得對美國選情有什麼影響？」進行網路投票，投票時間為10月6日至11日。截至6日下午6點5分為止，有22.9%網友認為對川普有利；有51.1%網友認為對拜登有利；15.2%網友認為均無影響；有10.8%網友則表示不知道或沒意見。

日前川普「確診出巡」，在車中向支持者致意，也引起各界討論。《YAHOO》網路投票的結果顯示，有63.2%網友認為不恰當(不太恰當18.3%，非常不恰當44.9%)；有29.7%網友認為恰當(非常恰當3.9%，還算恰當25.8%)。

不過，網友們對於川普還是拜登誰會勝出的看法，則呈現五五波，有37.4%網友看好川普；有37.9%網友則看好拜登。

(中時新聞網)