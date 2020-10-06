實名制口罩又出包！民進黨新北市議員李坤城今在市議會質詢指出，有民眾今年5月在新北市超商購買實名制口罩，使用時發現其中一包口罩異常透光，透氣度和觸感和其他口罩有異，剪開來發現竟缺少中間夾層的熔噴不織布，向新北市衛生局反應卻遲遲未獲回應；對此新北市衛生局長陳潤秋表示，資料已遞交給衛福部，至於是單一個案還是整個產線問題仍待調查。

李坤城今在議會指出，該陳情人5月間在新北市某便利超商領取實名制口罩，近日拿出來使用時，發現該口罩布料異常透光，且戴上後非常不透氣，陳情人用剪刀拆開檢查，發現中間夾層的熔噴不織布整片失蹤，整片口罩只有薄薄2層布料，經檢查後，發現同一包9片的口罩全有類似問題，懷疑是整批口罩都有瑕疵。

李坤城說，他接獲陳情後，將瑕疵口罩拍照並呈報新北市衛生局，卻遲遲未獲衛生局回應，也沒人向他索取實體口罩釐清狀況，反而是超商打給陳情人說明換貨一事，質疑衛生局洩漏個資。

陳潤秋表示，資料已遞交給衛福部，衛生局已先替民眾換貨，至於是單一個案還是整個產線問題仍待調查。

(中時 )