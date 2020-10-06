金寧鄉公所今年委製的「祿」字敬老酒，十分喜氣!（金寧鄉公所提供）

迎接九九重陽節，金寧鄉公所委託全台唯一「官窯」金門陶瓷廠設計瓷瓶，灌裝優質高粱酒的「祿」字賀節酒出爐。鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源將於8日相偕關懷長者，祝福大家健康如意。

金寧鄉公所委託金門縣陶瓷廠設計「福祿壽喜」系列瓷瓶，灌裝750cc58度主題酒，向轄區長者賀節，繼去年「福」字敬老酒廣受歡迎之後，今年「祿」字敬老酒也受到矚目，明、後年將陸續推出「壽」、「喜」敬老酒，家戶反映全套系列很有收藏價值。

鄉公所說明，今年發送對象為年滿65歲，民國44年10月25日前（含當日）出生，並於108年10月25日前在金寧鄉設籍滿1年，每人致贈重陽敬老紀念酒禮盒1份。另為方便長者就近領取，10月8日上午08：30至下午5點，在各村辦公處也辦理領取作業，領取人應攜帶本人印章、戶口名簿。

10月8日未能前來領取者，仍可請於10月9日至11月25日上班時間至金寧鄉公所社會課洽領。逾期未領取者，除有特殊原因並應提出相關事證，經鄉公所認定確實不可歸責於當事人外，應視同放棄不予補發。

(中時 )