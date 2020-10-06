在金管會重罰街口投信、拔掉董事胡亦嘉職位後，街口金融科技公司6日宣布將完全退出街口投信董事會，未來將專注於技術的開發。金管會證期局副局長蔡麗玲指出，依法規，投信的「董事、監察人、關係企業」本身都有要守的份際，未來期待街口能區隔公司、關係企業的目標與權責，建立完善的公司治理，包含內控、監察人獨立性。

胡亦嘉為了硬推「街口託付寶」服務屢槓金管會，雙方你來我往對峙二年多，金管會終被惹怒，發出史上投信最重罰度、長達30頁圖文並茂的裁罰書，該裁罰書影響所及，恐使胡亦嘉街口支付董事長資格也不保。

蔡麗玲指出，據投信投顧法第七條「證券投資信託事業、證券投資顧問事業、基金保管機構、全權委託保管機構及其董事、監察人、經理人或受僱人，本來就應依本法、本法授權訂定之命令及契約之規定，以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則執行業務」。所以投信董事、監察人本身都有這樣的義務。

蔡麗玲表示，由於監察人在公司治理中是個重要的監督角色，但街口投信林姓監察人身兼街口電支法務長，所以上周除了有裁處書之外，還發函街口投信公司，要求董事、監察人都要依投信投顧法第七條的規定來執行業務，也希望區隔公司、關企的目標與權責，建立完善公司治理，包含內控、監察人獨立性。

蔡麗玲表示，街口投信應該明白金管會對公司治理的要求，要做到什麼程度，也期待公司注意到董事、監察人、關企本身要守的份際，目前沒收到公司的改善報告，內控專審有希望做調整。

未來街口投信董事結構會如何改變？蔡麗玲表示，要看董事結構章程中各席次的規定，街口本身會調整。

街口金融科技公司6日宣布將完全退出街口投信董事會，未來將專注於技術的開發，並以與其他專業金融機構合作的模式，持續推動臺灣金融科技的發展；以及利用街口的技術能力與在電子支付領域建立的基礎，協助扶植臺灣網路新創產業。

街口投信為街口金融科技投資控股之公司，在投資兩年後已讓街口投信轉虧為盈，現為尊重主管機關對於金融機構之獨立性，消弭任何關係人產生之公司治理疑慮，街口金融科技將在10月15日的街口投信董事會上，請辭所有董事席位。

街口金融科技執行長胡亦嘉表示，「街口對於推動臺灣金融科技的目標是不會變的，街口現將專注於技術端的發展，在金融科技發展中扮演科技的角色，與專業金融機構合作，共同推出創新的產品，也盼能持續與金管會溝通，配合金管會規劃的方向，協助臺灣金融科技快速發展。」街口電子支付也將持續協助商家數位轉型，鞏固電子支付的龍頭地位。

(工商 )