新台幣太強，不避險會賠到趴地下。新台幣前8月兌美元已升值1.9％，金管會6日公布，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣2,059億元，但即便用避險契約避掉1,137億元、及用61億元外匯準備金沖抵匯損，但同時間也付出1,094億元買避險工具，前八月壽險業匯兌總成本高達1,955億元，比去年同期增加32％。

9月新台幣兌美元再升值1.37％，壽險業匯兌損失金額勢必加劇，應有不少壽險公司外匯準備金大量減少，可能又面臨警戒水位。

因為外匯準備金大量消失，無本金遠期外匯（NDF）避險成本也漲到避不起，壽險公司紛紛申請增提外匯準備金，保險局副局長張玉煇也表示，到9月底為止，已核准8家壽險公司，共增提10次外匯準備金，增提金額達163.5億元。

且因為8月台股指數小幅下跌0.58％，台債及美債券指標利率稍稍上揚，股債評價利益減少，壽險業淨值8月一個月少掉850億元，是3月新冠肺炎之後，首見淨值縮水，到8月底壽險業淨值2兆3,029億元。

儘管匯兌成本極高，但壽險業今年因為股債市都走多頭，賣股賣債的資本利得創歷年新高，因此前8月累計稅前盈餘達1,868億元，較去年同期多賺206億元，成長幅度達12.4％。

(工商 )