其實最早，生吐司在日本是專門為養老院長輩們所量身訂作的吐司；從日本流行到台灣，它的美味在於鬆軟有彈性，吐司四周不會太硬，能吃到吐司最原始的美味。

繼之前《NEKO NEKO貓咪生吐司》、《嵜本高級生吐司》，掀起一股生吐司熱潮，在網路上聲量不輸前兩位的《銀河吐司》，搶手程度也是不容小覷。

《銀河吐司》無實體店面，一律採預約制訂購，顧客再依約定時間取貨，儘管如此，眾多吐司控還是抵擋不了誘惑；不過值得高興的是，《銀河吐司》也搭上快閃店的熱潮，選擇在信義區快閃三日，販售商品則依不同時段有所區隔。

◆ 圖片來源：銀河吐司

》11：00 ~ 16：00

串烤吐司

吐司搭配北海道四葉有鹽奶油，每份60元。(每人每日限量三份)

》16：00 ~ 22：00 每人每日不分口味限購六盒(12片)

．銀河吐司

2片盒裝 / 60元

6片袋裝 / 150元

．雲朵吐司

2片盒裝 / 50元

6片袋裝 / 120元

》店家資訊

地址：信義新光三越A9 B1春水堂旁

時間：10/9(五) ~ 10/11(日)

(中時新聞網)