來自全國各高中職餐飲旅遊觀光科14校73位選手6日在「2020正修盃全國咖啡Barista賽」同台競技，選手無不使出混身解數煮出兼具口感與美感的咖啡，經過一天競賽，前三名由復華中學林楷臻、台南高商吳佩瑄、姜伶蓉奪下，各獲得5000元、3000元、2000元獎金。

正修科大餐飲管理系6日舉辦「2020正修盃全國咖啡Barista競賽」，賽事今年邁入第6年，參賽學校包括有中山工商、樹德家商、鳳山商工、南英商工等多所高中職校位餐飲旅遊觀光科選手。

參賽選手規定在9分鐘完成調製2杯咖啡牛奶，只見各個選手熟練的裝粉、填壓、清理氣棒，身手乾淨俐落，頗具職業水準。

每位選手出2杯咖啡牛奶，拉花圖形一致性對分數會有影響，出杯過程須帶上說明，評審也會注意出杯後對吧檯的清潔善後，須完成服務茶水，製作2杯相同的牛奶咖啡供評審評分。

今年參照世界杯比賽的感官評分進行評比，分別有圖形一致性、奶泡品質、對比度與乾淨度、味覺均衡度、風味及風味描述準確度等。

本次競賽邀請2019WCE世界盃拉花大賽台灣選拔賽第一名陳顥元；2018年至2020年世界盃烘豆大賽台灣賽制委員羅時賢；2020年秘魯創意咖啡大賽亞軍王琴理等擔任評審。

(中時 )