共機近期頻頻擾台、蔡政府打「親美牌」，引發台海情勢日漸升溫，對此局面，國民黨立院黨團今在院會中，以臨時提案方式，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，該決議案經完成宣讀後已順利通過。而一份最新民調也隨即曝光。

《中時》今報導，隨著台、美高層近期互動頻繁，美方高階官員接連訪台，我駐美代表蕭美琴日前也公開自稱自己是「台灣駐美國大使」，推動台美建交意味濃厚。然而，外交部長吳釗燮日前一反過去立場，強調「台灣並未規劃近期內與美國建立外交關係」。

對此，國民黨立院黨團順著蔡政府「親美抗中」的路線，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案。

國民黨提「台美復交」支持嗎？最新民調網驚訝。(圖翻攝自 雅虎網路投票網站)

據《YAHOO》今所做最新線上投票，以「國民黨團提台美復交，你贊成或反對？」為題，自6日開始至11日止進行6天投票。截至晚間6點30分出稿為止，「投贊成者，占677票，約86.63 %」，「投反對票者，占105票，約13.37%」。

贊成台美復交的網友認為，「竟然是國民黨提出來的」、「藍營終於做了人民想要的事了」、「假議題國民黨一定提『非中華民國不建交』 但美國肯嗎？」。

不贊成的網友則認為，「跟美國建交我們撈不到任何好處的」、「維持現狀就好」、「別為難斷交部部長」。

(中時新聞網)