民眾疑惑，現在父母是否能夠接受交往半年的子女先試婚？（摘自mobile01）

現在社會風氣較以往更開放、更自由，情侶交往互相同居也司空見慣。有些伴侶為了能更認識彼此，會先嘗試「同居試婚」。不過有民眾卻疑惑，現在父母是否能夠接受交往半年的子女先試婚？

一位網友在論壇「Mobile01」上表示，現在時代便很多，聽到一個親戚說要和她的男友先同居試婚看看，因為女方家庭算保守，對這消息感到非常震驚。原PO問道，「是不是年輕人在適婚年紀都要先婚前試婚，現在的父母能接受婚前試婚？

對於婚前同居議題，網紛紛提出正反立場。反對的網友認為，同居試婚並不一定能讓婚姻更和諧。「我是不知道婚前跑去男方或女方家當偽家庭成員幹嘛，同居也不代表會比較認識另一半，也不會是婚姻幸福美滿的保證」、「有多少人同居的主要目的才不是試婚，只是為了方便恩愛而已」、「我無法接受，所以我跟兒子説若要同居請住到外面，眼不見為淨」。

但也有網友不反對，不過也有底線。「我對同居贊成的底線，是我兒子已經想娶對方了，才可以同居」、「如果是來玩玩就回家，就算分房留下過夜也沒必要；至於成人，認識個半年一年應該就清楚是否要走入婚姻，不然就趁早分手換人來過」、「一定要生活過才會知道很多眉眉角角需要磨合，現在反而很開明鼓勵小孩要先試婚」、「同居有何不可，但如果分手就真的蠻麻煩的」。

一位網友指出，其實在他那個年代，大學生租屋同居的就已經不少見，出社會後一起同居的人也不少。「不講的話父母哪會知道自己的小孩曾經跟人同居。」因為小孩想做的事若被父母禁止，只會變成在父母看不到、管不到的地方去做而已，那不如上檯面知道，也比較好瞭解小孩的情況。

(中時新聞網)