搶攻5G換機潮，Sony Mobile宣布，全新5G旗艦手機Xperia 5 II將於明日到貨，以6.1吋精巧合手的機身尺寸，帶來5G網路的超高速度、旗艦等級的最佳效能及Sony獨特的創新技術，更由全方位女神曾之喬擔任Sony Mobile全新代言人，Xperia 5 II就是「完美人像機」，首購活動同步開跑。

Sony Mobile表示，自2020年10月7日(三)起至10月31日(六)止，至Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony專賣店、神腦國際指定Sony Mobile店中店，購買Xperia 5 II，就送原廠配件購物金1,000元，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700 (市價3,990元)；持振興券購機加碼再折2,000元。

此外，至Sony線上旗艦店、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、東森購物網等Sony Mobile網路授權標章之指定電商，購買Xperia 5 II就送「獨家大禮包」，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700 (市價3,990元) ＊。同時，Sony Mobile也攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信於10月15日起推出優惠資費方案，於三大電信通路購機，上網完成登錄再贈Sony XB12防水藍牙喇叭，活動將自2020／10／15(四)起至2020／11／15(一)為止，要搶要快。

(中時 )