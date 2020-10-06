為減低大學生對英語恐懼感，義守大學在2020年高教深耕計畫中，提出創新外語文教育計畫，針對全校學生個別英語能力及興趣，透過「模塊化」創新教材，開放多元文化、觀光休閒、科技生活等多面向選擇，提升學習意願。

以國際化校園著稱的義守大學，推行校園雙語化作業已逾10年，現今全校已建立各項雙語平台及雙語化規章，每年開設超過560門全英語課程，國際學生人數逐年增長，名列台灣高教前茅。

以全英語授課的義大國際學院成立於2009年，延攬約七成的外籍師資，比例全國第一，也是唯一通過AACSB認證的國際學院。

近年來，義大另成立多個英語學士、碩士及博士學位學程，完整建構商管、觀餐、工程、傳設、語文和醫學六大領域全英學程的IEE（International Engagement via English）教育體系，獲得來自全球40多國學生支持迴響。

義大校長陳振遠強調：「我們不只招收英文好的學生，更要讓招收進來的學生英文變好」，厚植學生國際移動力。

義守大學領先啟航，致力培育具國際化視野與競逐全球能力的專業人才，預計於2028年成為全國第一個以全英授課為主的國際化大學。

(中時 )