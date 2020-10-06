行政院力推「班班有冷氣」力拼2022年達標，但不分藍綠議員都擔憂電費誰埋單，教育局長林明裕6日表示，未來中央將補助，過渡時期的收費草案已出爐，正送法務局審議，依循使用者付費原則採實支實付，以台電電表加乘1.1倍計算，弱勢生則酌減，估算每人每學期約150元。

桃園從2年前率先推動「班班有冷氣」政策，高中已完成裝設、國中預計今年底可達標，國小尚有約3400班，將在2年內全數完成。中央分2年編列預算補助，明年19億餘元先到位，用於學校電源改善、冷氣機裝設等，但議員仍擔憂未來電費負擔問題，黃婉如直言就有學校因收費方式炒翻天，雖然2年後中央會埋單，但過渡時期也應訂出收費辦法。

「使用者付費！」林明裕表示，因每個班級狀況不同，有西曬、頂樓、通風處等差異，各校收費前要邀集家長代表參加計價協商會議，經家長會同意通過後由班會討論開關時機、設定溫度等，以儲值卡方式扣點收費，根據統計，正常使用1學期每位學生約150元，晚自習、假日則另計，實支實付、多退少補，相關辦法預計本月提供給各校實施。

教育局設施科進一步解釋，估算後平均每度電約8元，坦言常有家長質疑比家用電費貴很多，但因學校是高壓供電，還需負擔流動電費跟契約附加費等，且基於衛生健康考量，也額外增加1成供清洗濾網等維護更換耗材支出，基本上法案只規範專款專用、退費機制、弱勢條款減免減收等大原則，未有收費上下限，讓學生透過民主程序開會討論。

設施科強調近年全面優化冷氣環境，換掉老舊耗能的窗型冷氣、改善電力設備等，相信全面制度化改善後，收費金額會再全面下降。

另外，議員李柏坊則為老師和行政人員發聲，認為未匡列校內辦公室的冷氣設置費，不能學生吹冷氣、老師汗流浹背，林明裕表示，會全面調查行政單位有多少辦公室沒冷氣，必要時會向教育部反映，一併納入改善計畫。

(中時 )