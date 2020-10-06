國立台灣美術館館長林志明被媒體爆料指控，館長夫人疑干政主導新建兒童美術教育領航中心採購，花百萬公帑買沙發等涉不法。國美館6日傍晚駁斥表示，內容均與事實不符，採購均依法定程序，對報導涉損害聲譽，將尋求法律途徑捍衛清白。

媒體爆料指控，國美館館長林志明在兒童美術教育領航中心家具設備採購、赴日出席ICOM年會考察、楊三郎作品修復損壞案及員工因爆料遭調職等疑涉有不法，並直指館長夫人涉及干預館務運作，主導新建兒童美術教育領航中心的貴賓室採購，以公帑大手筆購買120萬元的高級進口沙發。此事驚動文化部，將由政風單位啟動調查。

國美館晚間以新聞稿澄清指出，經查，爆料內容與事實不符，館方深表遺憾，將配合文化部專案調查，對爆料內容涉損館長林志明個人聲譽部分，將尋法律途徑捍衛清白。

國美館說明表示，兒童美術教育領航中心家具採購，採前已得標「兒童美術教育領航中心委託整體規劃設計監造技術服務案」委託建築師的專業建議及協助，透過採購法最有利標決標辦理，依法定程序公開評選出廠商，該廠商提供的品牌家具也經美國紐約MOMA以及日本國立新美術館等美術館及博物館採購使用。

至於館長赴日出席ICOM年會及考察部分，國美館指出，林志明出國補助天數為5日，申報項目為日支生活費，並無住宿費。他於8月29日至8月31日申請個人休假，提前搭機赴日，於9月1日出席大會、6日凌晨返台。

國美館說明，楊三郎作品修復損壞案已於9月11日召開廠商履約疑義審查會議，由廠商到場說明作品修復過程並提出改善方案。此外，館方在108年8月至109年7月間因業務需要共進行3次人員職務調整，以利館務推動。

(中時 )