新車市場熱鬧滾滾，裕隆日產汽車今日發表NISSAN ALL NEW SENTRA，回防懸缺已久的房車市場，並宣布以超值售價73.9萬元起在台上市。裕日車總經理李振成表示，自9月17日起展開預售活動以來，廣受市場好評，預售訂單已創下1,500張佳績，工廠將加緊趕工，希望讓車主一同體驗新世代獵駕野性魅力。

NISSAN ALL NEW SENTRA定位為新世代獵駕，以嶄新野性魅力外型、媲美豪華車款的質感內裝、全車規標配ICC智慧型全速域定速控制系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、IEB／P-IEB車輛／行人防追撞緊急煞車系統與LDP車道偏離預防系統等NIM主動安全配備外，更有同級最佳17.7KM／L油耗表現。

李振成表示，ALL NEW SENTRA 承襲NISSAN家族V-Motion 2.0鍍鉻水箱護罩，車身以八道肌理線條顛覆傳統房車設計，雙色類敞篷車頂設計搭配豪華房車1.254寬高比，打造兼具跑格且流線的潛伏式低車身，呈現侵略帥氣的獵駕外型；鷹式LED陣列式頭燈和狩痕雙色切削式鋁圈，更顯野性魅力。內裝方面，搭配NISSAN一貫舒適的3D Relax紓壓皮椅、源自GT-R設計的跑格三環式出風口和同級最大9吋X-Media V智慧影音多媒體系統，營造出媲美豪華房車質感與科技感。

除了內外裝全面進化，ALL NEW SENTRA全面標配NIM智行科技主動安全配備，全車規皆搭載同級唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統，透過車輛前側雷達感知器監控前車與前前車，為駕駛爭取更多反應時間；尊爵智駕版更擁有同級唯一EAPM油門誤踩緊急輔助系統，低速(時速15km／h以下)進行停車時，若行進方向有大於車輛寬度與高度的障礙物，車主未踩煞車踏板，甚至誤踏油門踏板，即發出警示聲並協助煞車，降低意外發生風險。

為了催出買氣，李振成當場加買，宣布自即日起至10月30日止，下訂ALL NEW SENTRA「尊爵版」車規僅需加價10,000元，便可率先升級「尊爵智駕版」車規價值26,000元；入主任一車規，即送價值24,900元的「瑞典頂級Electrolux伊萊克斯無線吸塵器(PQ91-3BW)」，堪稱是歷年最大手筆的新車促銷方案。

(中時 )