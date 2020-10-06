退輔會主委馮世寬（右），面對國民黨立委孔文吉種種質疑，一一回擊。（圖／摘自王定宇臉書）

立法院國防外交委員會昨（5）日邀請退輔會主委馮世寬做業務報告，面對國民黨立委孔文吉質疑空軍到農場度假，萬一共軍打過來怎麼辦？且清境農場像這樣的土地，無權佔有原住民的土地，怎麼好意思讓空軍去度假。對此，馮世寬見招拆招一一回擊，而質詢也在兩人的怒罵聲中結束。

民進黨立委王定宇在臉書PO出質詢片段，孔文吉表示，空軍的機工長跟現役的空軍飛行隊員，到高山的三個農場去度假，清境農場像這樣的土地，無權佔有原住民的土地，怎麼好意思讓這些空軍飛行隊員去那邊度假呢？

馮世寬說，無權佔有是委員講的，飛行員度假是到清境農場，不是到非法佔用地去度假，這個要分得非常清楚。

孔文吉指出，那個就是退輔會過去跟原住民強佔土地。馮世寬則問，那是反對英勇的飛行員跟機工長去度假嗎？孔文吉連忙澄清不是，馮世寬接著說，「不是的話就不要這樣子問問題」。

孔文吉提到，現在是戰備狀態，並不適合休假，萬一大陸空軍飛過來怎麼辦？馮世寬回嗆，戰備狀態也有自己休假的時間，若共軍飛來，「那由空軍決定，不是你來決定」，至於要不要到清境農場度假，「由他的空軍司令決定，由他自己休假來決定，不是你委員來決定」。

「這個政策不是你訂的嗎？」孔文吉提出質疑，馮世寬表示，「我訂的政策是對的，你的想法是錯的」。

孔文吉又問，「你可以容許他們現在備戰狀態，你可以讓他們到清境農場度假」，沒想到馮世寬竟回「當然是！提高士氣」。

只能說，馮世寬戰力破表，不僅讓台灣基進黨立委陳柏惟氣到臉紅脖子粗，面對國民黨立委孔文吉各種質疑也處變不驚，應對自如。

(中時新聞網)