桃園市勞檢處創全國之先，選拔母嬰親善模範企業，今年邁入第二屆，由默克、台灣美光和聯新國際醫院脫穎而出，除了常見的哺集乳室，有的還貼心舉辦媽媽社團、依醫師建議調整適當職務，甚至提供不孕症療程補助等，讓員工順利「增產報國」再安心返回職場。

勞檢處長李賢祥表示，桃園去年首創舉辦「母性健康保護守護聯盟─模範事業單位選拔」，受到廣大迴響，今年包括知名製藥廠、紡織廠、電子廠、半導體廠及醫院等事業單位競相參選，獲選的企業都積極營造友善職場，提供優渥的福利措施，像是依使用者票選的建議優化哺集乳室空間、開辦媽媽社團、辦理分齡親子活動等，也廣邀爸爸一同參加，讓照顧小孩不再只是女性的責任，多元面向照顧母性勞工身心靈健康。

勞檢處製造業科長蘇志翔表示，今年得獎者以默克先進科技材料股份有限公司桃園廠最特別，因現代人晚婚，台灣不孕症比率高達15％，默克不但舉辦多場生殖醫師講座，知悉不孕症治療昂貴，還推出員購方案，不論是人工生殖、試管嬰兒或凍卵療程，都有優惠，甚至不限制員工本人，配偶、直系親屬如父母、子女也都能享有優惠，希望為員工帶來好「孕」。

蘇志翔說，美光則是科技製造大廠，不時要接觸化學品，3000餘名員工有半數以上都是女性，且育齡期居多，依循醫囑貼心建置「母性健康危害風險地圖」，將化學品分級管制，避免孕婦、哺乳婦誤觸，只要懷孕就調離第一線，改從事品檢、文書等作業。聯新國際醫院也是根據準媽媽需求調整適當工作，並留存相關完整記錄以利後續追蹤，且提供員工院內生小孩免錢的優惠。

蘇志翔說，得獎企業將於11月29日勞工趣味競賽暨職場安全健康周活動公開表揚，23日安衛家族大會師10周年慶活動，也將邀請獲獎單位分享母性健康保護實務經驗，預計有200家企業參加，一同提升母性健康保護意識。

(中時 )