氣象局局長鄭明典今（6）日在臉書上PO出一張衛星即時影像，可以看到韓國濟州島南方交替出現的渦流，此現象稱為「卡門渦旋」，氣象局提醒，這種雲系雖然美麗，但卻會對建築物造成危害。

鄭明典貼出了衛星即時影像，他說明，韓國濟州島南方交替出現的渦流，因為有低層的小積雲而顯現出來。而他轉貼了氣象局的文章，氣象局指出，有時可以在東海上空看到花瓣狀的美麗雲系，這是「卡門渦旋」效應所造成的特殊雲形。

氣象局說明，卡門渦旋是穩定層流通過障礙物時會出現的紊流，在後方產生兩列非對稱且互相交錯的渦旋。來自陸地的冷空氣是相對穩定的流體，通過韓國濟州島這個障礙物時，便在下風處產生了這般美麗的雲系。

氣象局提到，儘管卡門渦旋形成的雲系十分美麗，但它卻會對建築物造成危害。例如1940年11月7日美國華盛頓州塔科馬海峽吊橋（Tacoma Narrow Bridge）崩塌事件，就是因為卡門渦旋與吊橋形成共振效應，讓建築體產生劇烈晃動而損毀結構。

(中時新聞網)