為達到環境保護，減少碳排放的目標，華南銀行響應環保署政策，工程採購及事務採購優先採用具環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、減碳標籤、碳足跡標籤及國外環保標章的產品。2019年環保耗材、環保設備及綠建材投入總計為新臺幣8,682萬元，於2020年9月30日獲得行政院環保署頒「綠色採購」績效卓著感謝狀。

華南銀行向來支持且重視環境保護與企業社會責任，自2014年起在裝修行舍或分行自行採購設備物品時，逐步加強審查是否選用環保署認可的標章產品，並每年向行政院環保署及地方環保局申報綠色採購數量及金額，迄今累積申報金額達5億29萬元，亦每年獲政府綠色採購績優單位或績效卓著感謝狀殊榮。

此外，華南銀行為印證新購設備節能成效及以數據說服使用單位汰換效率不佳老舊設備，建立全行雲端「智慧節能管理平台」，以網路收集各營業單位用電資料，設備效能分析、設備保養時程排定、設備異常警示、溫度紀錄、二氧化碳濃度紀錄及用電行為管理等，此平台由「工業技術研究院綠能與環境研究所」協助建立，除了對推廣節能及採用節能標章產品有很大貢獻外，也因兼具環境資訊監控大大提升了員工工作環境。

華南銀行秉持「Chang the habit, Chang the world」的理念，除了從日常生活上的小處著手環保，更從採購源頭做起，期望以環保節能設備為基底，養成大家日常環保行為，為社會環境盡一份心力。

(工商 )