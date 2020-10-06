疫情對全球帶來巨大的衝撃及挑戰。針對疫情後世界變局，清華大學本學期新開一系列通識、生命科學、甚至劇本寫作課程，幫助年輕學子更有系統地理解疫情帶來的影響，並思考因應策略。還有一群清華學生申請自主學習計畫，規畫後疫情時代的全球秩序變遷課程，並請教授指導，深入解析重新洗牌的國際新秩序。

清華大學通識中心主任翁曉玲表示，疫情永遠改變了我們原來理解的世界，從上學期末，許多老師們就聚在一起討論，能為學生做些什麼？很短的時間內即邀集20位跨領域教師，整合出「疫起思辨：跨領域思考與對話」系列課程，包括「疫情下的隔離與再連結」、「疫情下的自由與權力秩序重組」、「Covid-19的防疫技術」、「疫災下的人性反思」、「新冠病毒肺炎的教訓與衝擊」等5門各1~2學分的課程。

以「疫情下的隔離與再連結」課程為例，由鄭志鵬、謝小芩、詹雨臻等7位分屬心理學、人類學、社會學、傳播與藝術設計領域的教師共同授課，並邀請第一線防疫人員參與，採取跨領域對談的方式進行。「疫情下的自由與權力秩序重組」課程則由翁曉玲、張繼瑩等4位教師共同授課，從歷史法政的視野，探討新冠肺炎疫情對政經秩序的影響及省思。

「『順時中』永遠都是對的嗎？那麼我們到底要『順』到什麼時候呢？」專長憲法及行政法的清華大學通識中心與科法所合聘副教授翁曉玲對學生拋出提問。她在課程中主要負責「防疫與人權」單元，要學生從法律層面思考政府的防疫措施如武漢台胞註記、集中檢疫、居家隔離、禁止醫護人員和高中師生出國、旅遊警示的正當性與合法性，及其與人權保障的衝突，又該如何取得平衡。

翁曉玲指出，疫情期間政府以保護大眾安全的名義實施了許多過去不敢做的措施，如蒐集個資及足跡；中央疫情指揮中心凌駕部會機關，跳出來指揮衛福部、教育部、外交部，也擾亂了權力分立的原則。她觀察到不同國家、不同民情，對於疫情管制侵犯人權的態度也不同，如德國等歐美國家就有許多抗議事件，「希望學生透過這門課程都能好好想一想，遇到緊急狀態時，公共安全與人權如何取得平衡。」

清華大學通識中心副教授蕭菊貞是兩度榮獲金馬獎的紀錄片導演，她本學期開設的「進階編劇」課程將以疫情為主題，請學生用一學期的時間，分組合作完成5部各約45分鐘的劇本。

除了教師們精心設計端出的課程「套餐」，還有些學生更屬意自己「單點」。包括清華外語系大四生陳委娜在內的7名學生就透過校內的通識自主學習計畫，自行規畫了「後疫情時代的全球秩序變遷」課程，並通過通識中心課程委員會的審核，即將在通識中心副教授方天賜的指導下，展開一學期的自主學習。

擔任這門2學分自主學習課程組長的陳委娜說，這門課從設計課程大綱、指定閱讀書籍、參訪活動都由小組成員自行規畫，組員包括人社、經濟、特教系學生。他們將透過讀書會、參訪外交部及對外關係協會等單位、撰寫小論文、投稿媒體專欄、建立討論國際時事社群網站的方式來完成學習。

(中時 )