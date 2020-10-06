在美國祭出華為禁令後，有陸媒報導，華為開始計劃轉向NB領域發展，華為內部已訂下NB銷售目標，2020年銷售目標是訂在數百萬台左右 (法人預估600萬台)，營收將達百億美元，且2021年將會持續擴大發展。

根據數據顯示，今年第二季華為NB產品在大陸出貨數量達到 15.5萬台，市佔約17%，而大陸最大的PC龍頭聯想出貨量則達21.5萬台，市佔約24%，兩者相差6萬台，其他品牌出貨量均不到10萬台，市佔不到10%。

產業鏈人士表示，與手機動輒破億級出貨量相較之下，華為NB的出貨明顯差太多，但華為布局智慧手機以外的其它消費電子產品的決心不變。當美國祭出禁令後，華為目前能做就的事要是要能在這場封鎖戰後還能活下來，並找到另一個產品出路，以等待未來美國能放鬆管制，重新再起。

以目前的情形來看，華為並不會放棄手機事業，只是目前在美國的打壓下，華為手機業務空間大為縮減。但可以確定的是與手機相關研發不會停止，當美中關係逐漸緩和後，華為或許就能馬上推出新手機。只是現在禁令一天不解除，加上高通、聯發科等手機晶片廠沒拿到出貨許可證的情況下，華為手機晶片庫存最多只能撐到明年上半年，之後就無晶片可用。

(中時新聞網)