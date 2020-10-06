美豬爭議持續延燒，安心食品（摩斯漢堡）今日參加行政院農委會中央畜產會舉辦臺灣豬標章徵選結果出爐發表會，由何頎胤副總經理代表出席，宣示支持使用臺灣豬標章，強調摩斯漢堡一向重視農產品生產履歷，米漢堡皆使用國產豬肉。

安心食品表示，摩斯漢堡一直以來始終堅持提供給顧客最安心安全的產品，自2006年起引進「生產履歷」、「在地食材」、「契作農場」等綠色三合一採購政策，從源頭進行把關，並維持高品質食材的穩定供應，讓顧客品嚐得到最安心、安全的美味餐點，以落實我們對顧客的承諾與保證。並擁有TFDA及TAF雙認證的食品檢驗中心符合國際公信力。

安心食品強調，摩斯漢堡致力於發掘在地特色商品並強化經營，與當地脈絡融為一體，關注產地農民的產銷，使用當季當令本土的農產品，減少食物運送里程以及鼓勵友善土地小農發展自然耕作。無論在城鄉皆可品嚐摩斯漢堡的安心美味，以美食縮短城鄉距離，維護綠色永續企業之使命，提供安心安全的服務，秉持永續經營社會認同之正向力量。

受到疫情衝擊，東元餐飲集團旗下餐飲品牌高階主管，多次走訪南高屏鄉鎮農漁會組織，深入了解農漁民需求，盼能為在地農漁民盡一份心力，於8月期間邀請農漁民將產品送到北部消費地展售，近期內亦將於10月22日到25日南下高雄參與國際食品展覽會，以實際購買行動支持台灣在地食材。

(中時 )