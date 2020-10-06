台南今天(6日)發生一起恐怖爆頭搶殺案件。1名42歲的殯葬男性業者，在殯儀館前慘遭當場槍決爆頭，現場目睹這場恐怖私刑處決至少有50人。(讀者提供/洪榮志台南傳真)

台南今天(6日)發生一起恐怖爆頭搶殺案件。1名42歲的殯葬男性業者，在殯儀館前慘遭當場槍決爆頭，現場目睹這場恐怖私刑處決至少有50人。警方指出，遭到爆頭的男子似乎與兇嫌有借貸關係，另外兇嫌的親人日前才剛過世不久，但卻是被同業的死者所受理，而非兇嫌本人。警方初步估計，有可能兇嫌已與死者有借貸關係，再加上自己親人的喪事又被死者搶走作業績，兇嫌已在今日下午4點30分時，於高雄苓雅區逮捕歸案，行兇動機仍進一步釐清中。

據了解，開槍的郭男是殯葬禮廳布置廠商，先前方男所屬的禮儀社，在處理嫌犯祖母的喪事時，雙方曾發生不愉快，導致2人有嫌隙；至於是否為開槍原因，正由警方深入調查釐清中。

男子中彈後立即緊急送往成大醫院搶救，兇嫌郭男在殺人後即逃逸，台南市警六分局立即組成專案小組，在下午4點30分時，在高雄市苓雅區將兇嫌郭男逮捕歸案，並在郭男所開的車上，搜出一把手槍和17發子彈。

警方初步估計，有可能兇嫌已與死者有借貸關係，再加上自己親人的喪事又被死者搶走作業績，行兇動機仍進一步釐清中。

(中時新聞網)