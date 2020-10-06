國民黨籍不分區立委林文瑞（右四）6日邀請鐵道局主秘饒國政（左七）到斗六市最大平交道口聆聽民眾心聲，縣長張麗善（發言者）一再拜託。（周麗蘭攝）

雲林縣府規畫「斗六市區鐵路立體化」8公里，消除9個平交道口，去年底向交通部提出可行性報告遭打回票，縣府重新修正為7.1公里，消除7個平交道口，今年9月重新送交通部審查，立委林文瑞6日邀請鐵道局官員斗六市最大平交道口聆聽民眾心聲。

斗六市中心因鐵道穿越，共設9處平交道、2處地下道，等候時間最長達270秒，鐵路立體化是地方民眾一致期盼，也受網路社群高度關注，6日會勘，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、代表會主席胡克勤及數十名民眾到場關切。

張麗善表示，縣府推動斗六市區鐵路高架計畫多年，她上任後向縣議會提案自籌配合款27億元，向中央表達決心，去年底已獲縣獲縣議會支持通過，分9年支付，今年3月可行性評估送交通部審查，縣府被要求修正，已於9月再送審。

她強調，可行性評估通過也要花10年建設，盼雲林10年後美夢成真，嘉義市、彰化縣都是中央全額埋單，盼雲林縣也能省27億元。

縣府工務處原本規畫消除9個平交道口、長度約8公里，粗估經費127億元，初審遭質疑不符合本益比；工務處依據專家意見修正，消除7個平交道口、長度7.1億元的短高架，粗估114億元再送審。

交通部鐵道局主秘饒國政表示，「斗六市區鐵路立體化」可行性評估修正於9月10日送到交通部，18日交到鐵道局，預計本月下旬，最遲11月上旬就能開第二次審查會議。

饒國政說，若各單位審查無意見就會報到交通部，再報行政院，行政院同意後鐵道局就會趕快推動，地方的企圖心是關鍵要素，如果有，該局會盡力協助本案早日往前推。

(中時 )