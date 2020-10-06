疫情影響疊加資本寒冬，今年的創投市場頗為波折，正在歷經先回落後反彈的過程。近日，普華永道發佈的《MoneyTree中國TMT報告》顯示，受新冠疫情及國際關係等多重內外部因素的影響，上半年TMT行業投資數量和投資金額為近三年新低，但科技行業投資熱度增長亮眼，投資金額首超互聯網。

根據每日經濟新聞報導，受疫情影響，大陸上半年創投市場一度被按下暫停鍵，增長明顯趨緩。《報告》顯示自2019下半年出現短暫回升後，2020上半年私募創投市場的投資金額及數量再次下跌，總體行業投資金額約366.89億美元、年減幅3％。

而投資數量總計2865起、年減幅20％。其中受疫情影響，第一季市場熱度下滑明顯，總行業投資金額和投資數量均跌至三年最低；而隨著國內疫情整體上得到較好控制，第二季私募投資市場有明顯回升的跡象。

其中，TMT行業與整體市場走勢基本一致，而由於負面因素影響較大，其投資數量和金額均創近三年新低。

(旺報 )