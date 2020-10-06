陽明海運攜手台源國際控股公司及馬來西亞在地合作夥伴，共同投資成立「臺馬紅橋倉儲股份有限公司」(Jambatan Merah Formosa Depot Sdn. Bhd.)，經營馬來西亞巴生港內陸空櫃場及貨櫃修洗等業務，10月1日在馬來西亞巴生港舉辦開幕儀式。

馬來西亞為東協經濟大國之一，根據國際貨幣基金組織（IMF）2020年6月份之報告，儘管在2020年馬來西亞遭逢新冠肺炎疫情的影響，經濟成長率預估為-3.8％，惟2021年經濟成長率預估上看6.3％，可望恢復甚至超過疫情爆發前經濟成長水準，呈現穩定成長趨勢，將繼續帶動當地產業與需求發展。

而巴生港不僅馬來西亞最大港口，也是陽明航線重要靠泊港口，加上航港事業屬馬來西亞重點發展項目，陽明於當地除已有全資之子公司深耕運輸物流市場外，搭配本次合資設立之臺馬紅橋公司堆場投資，可整合中下游產業，同時藉由航線的靈活布局及各合作業者的營運優勢，可提供客戶更優質多元的運輸服務，並有效降低陽明海運操作成本，增裕集團營收。

台源國際控股公司是由台灣港務公司與陽明海運、德翔海運、台灣航業、中華郵政合資成立，持股比例港務公司36％，陽明34％，台航15％，中華郵政10％，德翔5％，隨近年來東南亞市場經濟蓬勃發展與政府新南向政策之推動，台源2018年在印尼泗水設立臺印貨櫃倉儲物流公司，今年則續投資臺馬紅橋倉儲公司，持續拓展東南亞地區投資項目；未來亦將積極尋求各式跨業合作，強化陽明海運在東南亞市場的服務品質與競爭力，進一步滿足客戶多樣化的需求，提升客戶滿意度。

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