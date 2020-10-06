滿滿的垃圾量，清潔隊員需要一一分類。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮垃圾分類宣導奏效，可是回升量增加，「一次性餐具使用」劇增。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢、市民代表會主席蘇美珠與多位代表，今慰勞清潔隊員辛勞。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

中秋連續假期，清潔隊不打烊，尤其花蓮市聚集滿滿的觀光人潮，雖然因垃圾分類宣導奏效，垃圾量獲控制，但因消費習慣的改變，資源回收率持續攀升，這樣看來喜憂各半，民眾養成良好回收習慣，但也顯示「一次性餐具使用」劇增，需要相關單位深入探討。

花蓮市民代表會正副主席蘇美珠、李振瑋，以及代表謝宜萱、楊哲灃、江如玲、胡仁順、謝豪杰、林百瑞、蕭民隆今到花蓮市清潔隊慰問隊員，發放加菜金，感謝他們的辛勞，盼花蓮市民支持垃圾不落地環保政策，落實垃圾分類。

隨著中秋連假結束，緊接而來雙十國慶連假，以及全民運動會，全民運動會總共有22個項目19個場館在花蓮市，清潔隊長吳慶展說，這是新挑戰，但有信心將花蓮市環境做好，市代會給予高度肯定，期盼隊員們為花蓮市清淨環境努力之外，也要照顧好自己的身體。

市長魏嘉賢說，花蓮市是觀光城市，有不少旅遊人潮湧入，落實垃圾分類是相當重要的工作，市公所在各場合不斷宣導，環保局資料顯示，今年花蓮市在垃圾量相較於其他鄉鎮公所，控制不少，暑假7、8月期間收運的垃圾量比去年同期少約84公噸，不過資源回收量卻每日平均增加3至5公噸左右。

吳慶展進一步指出，垃圾量減少，主要是垃圾分類宣導之外，還包括清潔隊在12個清運路線加強破袋稽查，但資源回收的量增加，除了消費習慣的改變，導致「一次性餐具」使用劇增，另外一個原因則是資源回收的價格大幅跌落，以致個體戶原本會載走的資源回收物都回流到清潔隊，希望餐具能使用環保複使用，以免造成環景負擔。

(中時 )