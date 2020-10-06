連江縣衛生福利局為鼓勵符合資格的民眾儘早接踵疫苗，今年持續舉辦「打疫苗玩刮刮樂」活動，總獎金高達7萬1200元。（連江縣衛生福利局提供）

連江縣衛生福利局為鼓勵符合資格的民眾儘早接踵疫苗，今年持續舉辦「打疫苗玩刮刮樂」活動，總獎金高達7萬1200元。（連江縣衛生福利局提供）

連江縣衛生福利局為鼓勵符合資格的民眾儘早接踵疫苗，今年持續舉辦「打疫苗玩刮刮樂」活動，總獎金高達7萬1200元。（連江縣衛生福利局提供）

連江縣衛生福利局為鼓勵符合資格的民眾儘早接踵疫苗，今年持續舉辦「打疫苗玩刮刮樂」活動，總獎金高達7萬1200元。（連江縣衛生福利局提供）

連江縣衛生福利局為鼓勵符合資格的民眾儘早接踵疫苗，今年持續舉辦「打疫苗玩刮刮樂」活動，總獎金高達7萬1200元。（連江縣衛生福利局提供）

入秋後進入流感旺季，中央公費疫苗開打，連江縣去年涵蓋率為28％，高於全國平均25％，獲得同組考評第1名，連江縣衛生福利局為鼓勵符合資格的民眾儘早接踵疫苗，今年持續舉辦「打疫苗玩刮刮樂」活動，總獎金高達7萬1200元，包含200元至1000元不等的商品卡。

連江縣衛生福利局長曾玉花表示，去年接種目標為3600劑，自2019年11月15日開打，於2020年2月9日全數接種完畢，涵蓋率為28％，高於全國平均25％，成績優異並獲得同組考評第一名。

「打疫苗玩刮刮樂」活動自2018年推出，由於民眾反應非常踴躍，每年都會加碼獎金並提高中獎率，凡於縣內完成流感疫苗接種，即可獲得抽取式衛生紙一包及刮刮卡一張，刮刮卡獎項有200、500及1000元超商商品卡。

衛生福利局表示，今年公費流感疫苗接種對象與去年一致，滿6個月以上至國小入學前幼兒；國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含進修部學生與境外台校但不含補校）、少年矯正學校及輔育院學生、屬「中途學校–在園教育」性質之兒童及少年、安置（教養）機構學生，以及自學學生。

此外，50歲以上成人；具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI＞30者、罕見疾病患者及重大傷病者；孕婦及6個月內嬰兒之父母；幼兒園托育人員及托育機構專業人員（含社區公共托育家園）；安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員；醫事及衛生防疫相關人員；禽畜業及動物防疫人員。

曾玉花呼籲，民眾只要按接種時程完成，即可於農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力，符合公費接種資格之民眾，儘速完成流感疫苗接種。

(中時 )