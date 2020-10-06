交通大學開設國際化培力系列講座，6日邀請前美國在台協會AIT處長、現任陽明大學副校長司徒文教授蒞校演講，分享其任職美國外交官34年來面臨的挑戰與課題，侃侃而談如何開啟外交生涯以及驚險的危急時刻，更自詡是美國隊長。

司徒文為美國資深外交官，2009-2012年任美國在台協會台北辦事處長，任內台灣加入免美簽計畫候選國、促成美國資深官員來訪等，其貢獻使他獲頒中華民國大綬景星勳章。

司徒文1978年告別學術生涯，當時沒有電腦，需要資訊與知識只能去圖書館，他厭倦關在室內不停的閱讀、書寫，想要走出去看不同的世界、體驗不同的人生，並成為歷史的見證者，甚至是參與者，於是他進入美國國務院，開啟了外交職涯。

自詡是美國隊長的司徒文，回首30餘年的外交生涯，遭遇太多危急時刻。他在1979年擔任駐黎巴嫩大使館領事官及政治官，黎巴嫩是非常小的城市，但位處戰略要道，甫踏入外交領域的他就面臨許多恐怖主義與政治挑戰，從公寓即可望見砲火四射，歷經無數次恐怖攻擊與戰亂，讓他了解沒有什麼比「人命」來的更重要。

1983年派駐至貝魯特，伊斯蘭教激進份子用炸彈攻擊美國大使館，司徒文首度感受到與死亡只有一線之隔，同時了解到宗教教派不相容是導致社會分裂的原因。後來回到美國國務院任職，體驗到海內外兩個世界，對他衝擊相當大，也讓他更珍惜在中東的經歷，「對我來說前往中東是職涯中做過最好的決定」。

中東地區的政治、宗教、經濟和社會問題，在司徒文職涯有生之年都不會獲得解決，因此他決定前往亞洲。1987-1990年派任美國駐華大使館政治官，後陸續擔任駐澳洲大使館副館長、駐韓大使館副館長，2009-2012年擔任美國在台協會台北辦事處處長，感受到這塊土地的友善，並深深的愛上台灣。

「台灣本身是一個非常成功故事，但太少人了解。」司徒文表示，台灣正面臨著嚴峻的挑戰，他很擔心，但台灣人民卻不夠關心台灣的未來，約翰‧甘迺迪總統曾說：「一個人就能夠改變世界，而每個人都應該嘗試這麼做。」司徒文提醒大家，每個人都有責任去找出並支持、落實讓社會、讓世界變得更美好的政策。

(中時 )