台水公司七區處坪頂給水廠辦理『800mm多噴孔電動錐形閥更換』須辦理停水，本案停水施工日期為109年10月14日(三)上午8時至下午18時，停水配合施工，合計10小時（含施工8小時及復水時間2小時）。水公司將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求。

自來水公司七區處表示，停水戶數為4萬7985戶，包含鳥松區大竹里、華美里、仁美里、（上水下土）埔里，鳳山區鎮北里、忠誠里、文山里、文德里、文衡里、文英里、武松里、文福里、文華里、北門里、忠孝里、曹公里、海光里，大寮區後庄里，三民區寶業里（澄清路以東）、本揚里（澄清路以東）。

另水壓降戶數為3萬3924戶，包括鳳山區忠義里、中和里、鎮西里、鳳崗里、縣衙里、光明里、新興里、瑞興里、瑞竹里、中正里、埤頂里、成功里、南興里、鳳崗里、縣口里、鳳東里、誠德里、美齡里、東門里、三民里、鎮東里、興仁里（澄清路以東）、協和里（澄清路以東），大寮區中庄里及苓雅區建軍里（澄清路以東）。

(中時 )