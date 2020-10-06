進入秋冬流感高峰期，今年度公費流感疫苗昨（5日）已開打，受新冠肺炎疫情影響，民眾防疫意識提升，各地都出現民眾排隊現象。家醫科醫師黃資堯接受《中時新聞網》專訪，談到除了政府公告的施打對象外，更建議有潛在風險疾病的病患一同施打。

流感疫苗開打 醫師籲9大接種族群

黃資堯表示，包含50歲以上的成年人、肥胖者、罕見疾病、重大傷病患者，再來就是幼兒學童，甚至是孕婦等，都建議要接種，醫師認為，不論是年輕人，或抵抗力好的，盡量都要施打疫苗，因為這樣保護力才會夠大，若孕婦不小心感染流感重症，反而對胎兒的風險會更加危險。

小朋友接種疫苗。（趙雙傑攝）

一般來說接種完，最常聽到的副作用分為局部性與全身性，局部性的患者會出現疼痛或紅腫，全身性患者會出現輕微的發燒，通常這些症狀都會在1、2天內自我痊癒，不過嚴重一點，有可能會出現上呼吸道的症狀，類似過敏性休克，基本上施打前，醫師都會與病患加以確認過往經驗。

家醫科醫師黃資堯（圖/黃資堯提供）

醫師說，公費跟自費疫苗是無差別，因為這兩個保護力是相同的，黃資堯呼籲民眾，公費疫苗是採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，千萬不用太強調，一定要施打進口或國產疫苗，因為防護力基本上是相等。醫師也提到，最重要的是，老年人一定要接種疫苗，因能減少50%到60%左右的嚴重性跟併發症，同時更能減少80%的死亡率，至於另一個重點，在施打後，一定要給這個疫苗約兩周的時間產生抗體，讓身體能去辨別及認識這個病毒。

（攝影剪輯/陳威成）

(中時新聞網)