年輕女性藝術家在當代如何以自己擅長的媒材與創作呼應社會脈動？由獨立策展人李晏禎邀集陳雲、溫孟瑜、劉子瑜和李依耘的群展《Stillness》，4位藝術家透過創作既是和自我對話，也是在疫情以來呈現對社會的關注群相。

自幼在美國加州出生、長大的劉子瑜，3年前返台在台北成立自己的陶瓷工作室，此次聯展前，作品多半是為米其林餐廳客製化打造精品餐具，她指出：「自己一直很愛美食和陶瓷，實用性的餐具讓我能將愛好結合。」且2017年正逢台北開始舉辦米其林餐廳評鑑，對劉小瑜而言返回正逢其時。

近來劉子瑜也運用陶瓷製作雕塑，她以餐具的概念再變形成為高高低低的管狀物排列，「對而而言這些起伏像是台灣的山，台灣的山很不一樣，特別漂亮」而時而綠、時而灰的釉色，也宛如山上時而飄動停留時在山上投下的陰影，也呼應著她心境的起伏與晴霾，自疫情以來將紛擾消化與釋放。

鳳嬌催化室品牌總監李依耘，是埔里長春棉紙業創辦人陳樹火的孫女，作為「樹火紀念紙博物館」的延伸品牌，鳳嬌催化室更多元嘗試紙的材質和可能性，此次她以紙打造〈被遺忘的維度〉，是以加了塑料的紙，打造成立體的空間，讓觀者在紙和鏡面的包覆中，思考習以為常的事物，或許有著多種詮釋的可能。

陳雲和溫孟瑜都以筆觸展現內在風景，陳雲的畫面多以電影分割鏡頭般的組合，營造出暫時的寧靜感，建構一個屬於藝術家與世界連結的落腳處；溫孟瑜則是以物件、人傢俱、植物拼貼出某個不知名的場景，虛實交疊間宛如營造出無人的烏托邦，給予觀者一個私密的空間。

(旺報 )