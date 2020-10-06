水里鄉濁水溪社子2號堤防段，河川環境改善工程，及水里溪民生橋以下河道拋石護坦改善工程，總計1600公尺的堤防環境營造，共核定3000萬元進行改善，近日竣工；未來可望復育螢火蟲，成為友善生態、民眾親水的空間。
行政院中辦執行長蔡培慧，6日會同水利署副署長鍾朝恭、第四河川局局長李友平、縣議員王秋淑，水里鄉民代表林良政、林文雄及湯美蘭等人，針對河道拋石護坦、既有越堤路及排水箱涵動線改善及美化，進行會勘。
蔡培慧表示，濁水溪社子2號堤防段河川環境改善工程，是行政院中辦前副行長湯火聖爭取，她上任後也積極促成。
鍾朝恭表示，水里鄉公所去年經行政院中辦協助，爭取在濁水溪、水里溪以及拔馬坑溪三溪匯流處，進行河川環境改造，讓「水里玩水節」更親水、親進大自然。
李友平說，因下游環境亟需美化，因此，規畫改善河道拋石護坦、既有越堤路及排水箱涵，構築親水的生態空間。
王秋淑、林良政等人，則是肯定工程單位，兼顧到生態保育與觀光發展，採用老人家的意見，用當地的大石頭做人工排石護岸，用生物低敏的技術美化河川環境。
(中時 )
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