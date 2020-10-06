【現場直播】小鬼黃鴻升【地球上最浪漫的演唱會】

「小鬼」黃鴻升上月中因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，留給眾人無限懷念，今（6日）舉行他的「地球上最浪漫的演唱會」追思會，現場有許多粉絲一早就到場外排隊，稍早許多星友也陸續現身。

小鬼追思會於晚間7點舉行，稍早竇智孔、柯有倫已進場，兩人之前與小鬼合唱遺作《扛得住》是今晚歌單之一，柯有倫入場前受訪僅說謝謝，而林凡、曹格也陸續現身，曹格說兒子也有來，其餘沒多說。

楊丞琳。（吳松翰攝）

峮峮。（吳松翰攝）

接著，女友峮峮戴著深藍色毛帽，低調不發一語入場，峮峮經紀人說她與藝人朋友一起到，細節不清楚，有提醒她帶外套；而楊丞琳稍早也到了，兩人和現場許多工作人員都穿著小鬼生前設計的外星人T，最後送別小鬼。

小鬼追思會由鬼鬼吳映潔開場，蕭敬騰獻唱《你知道嗎》，「初戀女友」楊丞琳也會演唱《只能想念你》，用歌曲訴說對他的思念，壓軸則由KID和吳宗憲獻唱《天堂有多遠》，另外，JUNIOR、綠茶、陳漢典、李玖哲、許瑋甯、八三夭、曾國城等圈內好友，都將輪番獻唱和致詞。

柯有倫、曹格父子。（吳松翰攝）

林凡。（吳松翰攝）

六月、李易夫妻。（吳松翰攝）

林俊傑、曾國城。（吳松翰攝）

(中時新聞網)