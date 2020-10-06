國民黨今年國慶升旗要亮相的「ROC．FOREVER」T恤。(國民黨提供)

為向民進黨政府爭回詮釋「中華民國」的話語權，國民黨今天決定雙十國慶當天，將先在中央黨部舉辦升旗典禮，祝中華民國「生日快樂」，再趕赴總統府參加升旗典禮，黨主席江啟臣要率立委、黨務主管集體穿著新設計的「ROC．FOREVER」T恤連趕兩場，凸顯國民黨與中華民國的連結，印證國民黨才是真正的「中華民國派」。

至於中央軍事院校校友總會雙十節下午在北市廣場舉辦的「捍衛中華嘉年華踩街」，目前確定由黃復興黨部主委臧幼俠等人參加，江啟臣尚未決定是否出席。

當天的黨中央升旗典禮，也將邀歷任黨主席參加。目前已知洪秀柱在大陸參加「海峽兩岸青年發展論壇」、朱立倫先前已答應到新北市林口參加升旗典禮，馬英九及吳敦義辦公室則說若接獲邀請，應會參加，將與江啟臣一起連趕黨中央、總統府兩場升旗典禮。

國民黨過去並未舉辦國慶活動，而是參加「松濤社─我愛國旗行動委員會」辦的慶祝活動，今年松濤社改為線上展出，雖然中央軍事院校校友總會舉辦慶祝活動，但相關流程至今尚未定案，加上為強化國民黨與中華民國的連結，不讓民進黨政府以官方活動專美，黨中央今天討論後，決定自辦升旗典禮，也讓大家穿上新戰袍「ROC．FOREVER 」T恤，一起亮相。

國民黨中央黨部過去都是在元旦辦升旗典禮，不過去年國慶逢總統、立委選舉，國民黨發動15執政縣市政府及7個非執政縣市黨部，同步舉辦升旗典禮，當時也是要凸顯中華民國與國民黨的連結。

黨務人士說，這次國慶升旗要首次公開的「ROC．FOREVER」T恤，以飄揚的青天白日滿地紅國旗，搭配「中華民國千秋萬世」的英文字，就是要與民進黨政府的「中華民國台灣」有所區隔，也是爭「正朔」，讓大家知道國民黨是真正的「中華民國派」，這件T恤也會成為日後常用的戰袍。

(中時 )