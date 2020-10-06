經緯航太科技推出國內首台智慧移動消毒機器人，通過歐盟醫療設備認證，未來將加入防疫行列。（曹婷婷攝）

新冠肺持續在全球延燒，經緯航太科技推出國內首台智慧移動消毒機器人，通過歐盟醫療設備認證，今天正式亮相，未來將加入防疫行列，將先進駐防疫旅館。經緯航太科技董事長羅正方說，目前完成2部智慧移動消毒機器人，日後將組服務分享平台，讓防疫更無負擔。

經緯航太科技今天與長榮大學安全衛生科學學院、台南市政府工商發展投資策進會，一起對外說明智慧移動消毒機器人通過歐盟EN60601醫療設備認證，這部智慧移動消毒機器人搭載通過CE、UL，以及UVC認證的紫外光套件，可滅除直徑4公尺內環境中達99.9％病菌。

羅正方表示，目前完成2部智慧移動消毒機器人，將進行示範場域實務測試，初期部署於防疫旅館，未來將在醫院、機場、車站、圖書館、百貨公司等場域推廣應用。

羅正方說，目前也在建置平台分享經濟機制，媒合有環境消毒需求的地方，未必要購置消毒機器人，在減少成本前提下，可委請專團隊提供服務，照樣能落實防疫。

他說，這套設備透過人工智慧自主移動與定時駐留等功能，徹底極大化消毒範圍，若再搭配操控程式化、系統智慧化、消毒自動化、報告圖像化等功能，讓防疫人員更省力，防疫效率更為提升且加倍。

(中時 )