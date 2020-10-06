生華科（6492）宣布Silmitasertib在膽管癌一線治療1/2期人體臨床試驗，數據顯著優於對照組，期中分析達標，提前結束1/2期人體臨床試驗，下一步將和美國FDA討論下階段的臨床試驗規劃，將以加速取得藥證上市的樞紐性臨床試驗為目標。

由於Silmitasertib已獲美國FDA授予膽管癌孤兒藥資格，未來有機會透過「快速通道」加速取得藥證和美國市場七年獨賣權等。

生華科這項膽管癌1/2期人體臨床試驗為Silmitasertib合併使用化療藥物Gemcitabine及Cisplatin，用於膽管癌病患一線治療，包括在美國、韓國和台灣多個臨床中心同步收案，採隨機、開放性的試驗設計共收案124人，主要觀察指標為疾病無惡化存活期（PFS），在修正意向分析（modified Intent to Treat, mITT）病患族群的PFS顯著優於對照組近一倍的時間，達到統計上顯著意義試驗達標，提前結束試驗，具體數據將於近期內提交國際研討會或期刊發表。

生華科總經理宋台生博士指出，近年來膽管癌發生率在亞太地區、中東及非洲國家急速攀升，但在歐美各國仍屬於罕見疾病，預後情況不佳。根據近年以化療藥物Gemcitabine合併Cisplatin治療膽管癌的兩個人體臨床試驗數據，無疾病惡化存活期中位數分別為5.8個月和8個月，凸顯化療藥物成效不佳。

生華科Silmitasertib併用兩者大幅延遲患者疾病惡化時間，並提供患者較有品質生活，希望藥物能早日開發成功。

(工商 )