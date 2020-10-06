張榮豐：李登輝堅持反共為子孫留下淨土。曾薏蘋攝

張榮豐：李登輝堅持反共為子孫留下淨土。曾薏蘋攝

故前總統李登輝「第一文膽」李靜宜今舉辦新書發表會，這本書讓我看到鐵漢也有柔情的一面。李登輝總統時期擔任兩岸密使的張榮豐說，李登輝堅持反共為子孫留下淨土，這是很不容易的。

這場新書發表會邀請前立法院長王金平、蘇志誠、曾參與李登輝「兩國論」起草的前國安會副秘書長張榮豐、時任總統醫療小組召集人連文彬、前陸委會主委夏立言等老朋友、部署、夥伴出席，前央行總裁彭淮南也現身，以聽眾身分在台下參與，李前總統孫女李坤儀（巧巧）也送了花到現場。

王金平說，他看了這本書，才知道李靜宜是李登輝的「最後一位文膽」，李靜宜精準抓住李總統要表達的意念，用字遣詞非常清楚，還要顧慮總統特殊的口語，把總統格局高度展現出來，非常不容易，文告無論是滂薄和溫柔撫慰，都抓得很精準，這本書可以當小說看，也可以當歷史看，民主時代多元聲音時，對李登輝有意見的人，希望在看過這本書之後，能對李登輝有新的認識和重新定位。

張榮豐則說，李總統讓人最懷念一點及最可貴的是，在權力高峰依然放下，完成台灣民主轉型。

他說，李總統過世後，今天都是九零年代在總統辦公室進出的重要朋友及夥伴，李前總統在他們面前是鐵漢，因為他工作性質，他接觸李總統都是嚴肅一面，這本書讓他看到鐵漢也有柔情的一面。

夏立言則說，他擔任李一兩次英文傳譯，影響很大，當年推動李總統去康乃爾，是他一生中做過最累的案子，雖然來自很多不同聲音，但台灣知名度在那次訪問後，遠遠讓國際知道。

李前總統的學弟也是醫療團隊的醫生連文彬說，跟李服務期間，是他人生有幸的事，「我們到很多國家拜訪，我都跟在他旁邊，因為他的血型（AB型），比較特殊，每次要出國都要帶一千西西的血液，不只要保持一定溫度，在車上及飛機都要用冰箱冰，把血液保存好，這是十三年半他服務比較緊張的事。

蘇志誠說，他希望明天總統顯靈，附身在他身上，說些想講的話，世間真的沒有不可能的事，「一早我接到李坤儀簡訊：八點三十九分，若今天中午過後，如果想來家裡看看阿公、跟他說說話，麻煩讓我知道一個時間」。

他說，他沒有跟任何一個人說過想去看看阿公，但李總統真的顯靈。

他還說，李靜宜不知道在身材高壯的侍衛中，不論躲在哪，李總統可以找得到叫「李小姐」；因為李靜宜的身材跟夫人幾乎一樣，因為李總統眼光對於身材嬌小、微帶福態的女人感覺特別敏銳。他沒當場叫出「乎米（ふみえ，文惠的日文）」，已經很不錯了。

他說，李靜宜離開台綜院回到府，歷經四朝元老，李、陳、馬、蔡，歷四朝不衰還可全身而退；其中有一朝，「有長官找她幫總統改稿，她非常盡責，把稿子改了，還附了一個簽條說，總統講話要如何高度，不應該怎樣...說明她改稿原因」。

蘇志誠說，這稿子送上去後就沒下文，三天後那位總統發表演講，原稿就這樣講了出來，後來才知道，李靜宜認為「那些不該講的，原來是總統親自要講的」。所以總統有兩種，一種是信任部屬，一種堅持己見，李靜宜可以比較四朝總統，這本書一定會非常暢銷。

李靜宜則說，巧巧今天也送了一盆花，非常貼心，巧巧說，「阿公應該非常想看，有放在阿公靈前，她說要不要搏杯，我說，我不敢，我怕阿公會打我」。

(中時 )