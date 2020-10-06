今年入夏以來降雨偏少，翡翠水庫水位在6日上午8點時，僅達148.18公尺，有效蓄水量1億6210萬噸，蓄水率48.30％，為92年以來同時期最低水位，翡管局呼籲民眾共體時艱節約用水。

翡管局表示，臺灣今年夏季無颱風，且降雨偏少，依據統計資料，2003 年迄今翡翠水庫降雨量為歷年同期之64％，6至9月降雨量更僅達歷年同期之 46％，是歷年第2枯，9月降雨量更僅有歷年同期 30％，降雨嚴重偏少，且因「板新地區供水改善計畫二期工程」108年10月完成後，今年1月迄今翡翠水庫支援新北市板新地區水量達1億4,998萬餘噸，較去年同期增加33％，在降雨量減少、供水量增加雙重影響下，目前翡翠水庫蓄水率僅剩4成8。

依據中央氣象局未來3個月長期天氣展望，降雨機會偏少，未來降雨量採保守推估，翡翠水庫水位至2003年10月下旬將達下限水位，屆時將評估啟動第一階段限水(即夜間減壓供水)。為因應未來水情變化，翡管局已於9月28日成立旱災緊急應變小組，將每日密切關注水情，並嚴控放水，以降低缺水風險，基於「有水當思無水之苦」理念，呼籲市民和企業共同撙節用水，減少使用自來水澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，以珍惜寶貴水資源。

(中時 )