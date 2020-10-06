美國總統川普確診新冠肺炎，為美國大選增添變數。而世界其他國家元首中，也有不少人曾確診，而英國首相強森的例子，是否為川普帶來什麼啟發，也引起各界熱議。對此，中山大學政治學研究所副教授王群洋表示，川普是否從強森的例子中得到啟發不得而知，並分析他是否會因此敗選，也還言之過早。

距大選只剩不到1個月，川普周日在醫院展開第二天，而陷入困境的競選團隊再次面臨挫敗。最新全美民調顯示，川普以14個百分點落後民主黨對手拜登，這令川普的競選團隊心急如焚，拚命想要在11月3日大選日前的幾星期找到有效的戰略。

《中評社》報導，王群洋指出，從外媒之前公布的民調來看，這次疫情讓不少國家元首的支持度呈現上升的趨勢。雖然川普的防疫政策飽受抨擊，但他的民調也有上升的趨勢，而他染疫後，雖然能夠鞏固支持者，但對中間選民的影響則呈現兩極。

至於也曾染疫的英國首相強森，康復後支持度大增，是否對川普有任何啟發，王群洋則說，不得而知，而她也認為川普染疫應該是真的。並指出，作為總統，川普在剩下的時間裡仍可以動用很多資源，來翻轉這次大選。

關於民調的部分，王群洋分析，各大民調公司都有立場，可若現在就斷言川普會敗選，可能也言之過早。

(中時新聞網)