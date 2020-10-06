高雄市政府未來將協調高流周邊建築共同點燈，打造獨特港灣夜景。（袁庭堯攝）

高流燈光測試空拍畫面。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄海洋流行音樂中心近期正進行最後驗收，夜間密集測試燈光造景，高雄市副市長林欽榮6日傍晚前往視察照明設計成果，表示未來將協調周邊建築共同點燈，打造獨特港灣夜景。文化局也強調，高流具獨家優勢，未來有望成為東南亞流行音樂重鎮。

工務局表示，高流工程總經費65億元，第一階段五座鯨魚意象工程已於2017年中旬竣工，第二階段為可容納約5000席的大型室內流行音樂表演廳及1萬2000人的戶外表演區域、流行音樂展示空間、海洋文化展示中心、海豚造型之文創產專區及戶外遊憩廣場，年底前都將陸續驗收。

新工處強調，高流夜間景觀照明凸顯海浪、珊瑚、海豚等海洋元素，以粉紅色系對應珊瑚與海底生物意象，以藍色系象徵海洋與海底藍色生物交織，以光河海浪流動為自然元素，燈光均透過中央控制室調整，全場域點燈每小時耗電量僅76度。

未來市府有意結合周邊的85大樓、漢來飯店、國硯、台灣領袖大樓、台灣領航、世紀帝國等建物，在特殊節慶及活動日晚間同步點燈，打造如上海外灘、雪梨港灣大橋及歌劇院的絢爛夜景。

文化局表示，高流11月28日將進行滿載測試，後續會再進行舞台、音響、燈光、動線、軟體等細部調教，另也會針對業界、民間做問卷調查，預計明年年中前開始營運。

全台音樂中心場館目前僅北流、高流兩處，文化局認為，高流設備新穎、區位獨特，還有獨步全台的港灣特色，各方面條件都大勝北流，加上在地的音樂能量雄厚，高流未來有望成為台灣音樂產業火車頭、東南亞流行音樂重鎮，營運上也期盼達到一定比例的自籌率。

(中時 )