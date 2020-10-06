一名10歲男童阿嘉，媽媽從小就覺得他的小雞雞比較短，1歲之前醫生都說正常，但阿嘉食欲隨年齡增長，體重更是快速上升，小雞雞變得更不明顯了，緊張的媽媽帶去醫院檢查發現膽固醇過高、雄性激素過低，醫生便給予男性賀爾蒙注射治療，沒想到男童阿嘉短短1個月竟聲音低沉又長痘痘，前往台大醫院新竹分院求診後，才發現是接受了不必要的男性賀爾蒙治療，導致身體產生性早熟的現象。

台大醫院新竹分院小兒部兒童內分泌科醫師劉明侑說明，在門診時發現，阿嘉的陰莖實際長度為5公分，雙側睪丸都沒有青春期發育的跡象，但卻已經開始變聲，也長出一些陰毛。抽血報告顯示跟青春期相關的濾泡激素和黃體激素都很低，只有雄性激素高達7.01ng／mL，檢查骨齡更發現生長板已經加速癒合，遠超過阿嘉的年紀。

劉明侑診斷阿嘉是因為接受了不必要的男性賀爾蒙治療，導致身體產生性早熟的現象，再加上阿嘉原本體重就超重，於是骨齡就快速增長，造成生長板不正常的提早閉合。在暫停男性賀爾蒙的治療後，同時搭配營養師的飲食控制計畫，阿嘉的體重明顯獲得控制，第二性徵也沒有再持續發育下去，後來追蹤抽血報告和骨齡也都進步許多。

劉明侑表示，男生的青春期發育時間介於9到14歲之間，每個人的差異性很大；除此之外，量測陰莖的長度應該從根部（恥骨聯合處）開始量起，對於那些皮下脂肪較厚的孩子，視覺上覺得長度不夠往往是陰莖埋在皮下造成的錯覺，俗稱「包埋式陰莖」。推測阿嘉是因為體重過重，導致陰莖測量產生誤差，同時因為年紀才10歲尚未開始真正進入青春期，所以雄性激素較低而誤接受了不必要的治療。

事實上只要良好的控制體重，保持均衡的飲食與運動習慣，劉明侑指出，一般男生大多會在14歲前開始進入青春期，第二性徵自然會逐漸發育至成年人的狀態。若是提早暴露、或接觸到男性賀爾蒙，不僅會提早促使第二性徵發育，產生「性早熟」的現象，同時造成骨齡的快速進展，導致生長板提早閉合，影響到孩子以後的成人身高。

由於男生的第二性徵初期表現為睪丸成熟（體積超過4 c.c.或直徑超過2.5公分），所以醫師在檢查時會利用專業的睪丸測量器（orchidometer）來判斷孩子是否已經開始發育。劉明侑指出，近年來因為飲食習慣的改變，體重超重的孩子越來越多，青春期發育也跟著提早不少。如果家長對於孩子的第二性徵發育有疑慮，建議尋求專業的兒童內分泌科醫師檢查，透過正確的醫療診斷，才不會讓孩子接受不必要的治療而錯失成長的黃金時期。

(中時 )