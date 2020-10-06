綽號「虎哥」的登山嚮導王詮翔2019年3月帶隊爬「馬博橫斷」，一名張姓男隊員不慎失足墜谷身亡，檢方認為王男明知隊員沒有冰爪還執意帶隊攀爬雪地，依過失致死罪求刑2年，張妻向王男求償600萬元。事後王男前往張男靈堂上香，竟遭張妻毆打，王男一怒之下反向張妻求償531萬元，該案正由高雄地院審理中。

張男意外墜谷後，王男前往高雄張家靈堂上香。張妻難忍喪夫之痛，情緒激動之下竟動手鎚打王男頭部，王男認為自己已盡到領隊職責，怒告張妻傷害，5月高雄地院判張妻拘役20日、緩刑2年，須賠償王男2萬元。王男認為自己被毆損失慘重，另向張妻求償531萬元，該案仍由高雄地院審理中。

山難發生在2019年3月13日，王男帶隊準備攻秀姑巒山三角點，當天大雪紛飛，他要求隊員輕裝出發，53歲張男返程途中因雪地濕滑，不慎失足墜落300公尺深淵當場身亡。

檢方查出，王男上山前代替所有隊員偽簽入山聲明書，忽略聲明書上提醒、雪攀須攜帶冰爪、冰斧、安全吊帶等安全裝備。團員詢問王男是否要帶冰爪時，王男還說「有就帶，沒有也沒關係」。張妻認為王男失職，堅持提告求償600萬元。

檢方認為，王男失職是導致張男意外死亡的最大禍首，事發後還企圖逃避領隊應面對的責任、罔顧人命安全，最後依偽造文書、過失致死罪起訴並求刑2年，原案仍在台中地院審理中。

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(中時 )